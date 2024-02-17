Peristiwa 17 Februari: Megatsunami Ambon hingga Gempa Dahsyat di Pulau Biak

BEBERAPA peristiwa bersejarah baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada 17 Februari. Salah satunya peristiwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Ambon.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting pada 17 Februari, bersumber dari Wikipedia, seperti berikut ini :

1. Gempa bumi dan megatsunami Ambon

Gempa bumi Ambon terjadi pada 17 Februari tahun 1674 antara pukul 19.30 dan 20.00 waktu setempat di suatu tempat di Kepulauan Maluku. Tsunami yang dihasilkan mencapai ketinggian hingga 100 meter di Pulau Ambon dan menewaskan lebih dari 2.000 orang.

Tsunami ini adalah tsunami pertama di Indonesia yang terdokumentasi secara rinci. Tsunami ini juga merupakan tsunami terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah di Indonesia.

2. Gempa bumi dahsyat di Pulau Biak

Gempa bumi Biak terjadi pada 17 Februari pukul 14:59:30 local time di dekat Pulau Biak, Indonesia. Gempa ini berkekuatan momen 8,2 dan intensitas Mercalli VIII.

Tinggi tsunami yang ditimbulkan mencapai 7 meter (23 ft). 166 orang dilaporkan tewas, 423 orang luka-luka, dan 5.090 orang kehilangan tempat tinggal.