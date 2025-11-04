Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita Uang Rupiah dan Asing saat OTT Gubernur Riau, Jumlahnya Fantastis!

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |18:54 WIB
Gubernur Riau, Abdul Wahid/Okezone
Gubernur Riau, Abdul Wahid/Okezone
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau pada Senin (3/11/2025). Mata uang yang disita dalam bentuk rupiah dan asing.

"Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk Rupiah, US Dollar, dan Pounsterling," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (4/11/2025).

Budi mengungkapkan, uang yang disita penyidik KPK itu jika dikonversikan ke rupiah nilainya mencapai Rp1 miliar.  "Jika dirupiahkan lebih dari Rp1 miliar," ujarnya.

Sekadar diketahui, KPK mengamankan 10 orang tersebut dalam operasi senyap tersebut. Dimana, sembilan orang diantaranya diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.

Sebagai informasi, Gubernur Riau, Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (4/11/2025). Kedatangannya ini setelah ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) kemarin.

 

