Polisi Usut Dugaan Korupsi Perbaikan Toilet di Bapenda Pekanbaru

PEKANBARU – Polresta Pekanbaru mengusut dugaan korupsi perbaikan toilet di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Riau.

“Kita sedang mengusut dugaan korupsi perbaikan toilet fiktif di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru,”kata Kasat Reskrim Polresta Kompol Bery Juana Putra, Jumat (5/7/2024).

Sejumlah pihak telah diperiksa untuk mengusut perkara korupsi tersebut. Salah satu yang diperiksa polisi adalah Ade Rinaldi, adik dari mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun.

"Dalam hal ini kita telah memeriksa Sekretaris Bapenda. Dalam kasus ini kita sudha total periksa tujuh orang dan bisa kemungkinan bertambah,” ujarnya.

Selain AR, polisi juga memeriksa sejumlah saksi di pegawai Bapenda Kota Pekanbaru baru. Bery menegaskan tidak tertutup kemungkinan akan memeriksa pihak rekanan.

“Rekanan yang mengerjakan juga kami jadwalkan dalam waktu dekat untuk dimintai keterangan di Mapolres Pekanbaru," katanya.