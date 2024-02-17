Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ruang Poliklinik Jantung RS Soebandi Jember Kebakaran

Bambang Sugiarto , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |13:53 WIB
Ruang Poliklinik Jantung RS Soebandi Jember Kebakaran
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JEMBER – Ruang poliklinik Jantung Rumah Sakit Dokter Soebandi Jember, terbakar diduga akibat arus pendek listrik. Api membakar mesin pendingin ruangan dan alat foto rontgen.

Video amatir memperlihatkan saat petugas rumah sakit dan Damkar Jember memasuki ruangan Poliklinik Jantung Rumah Sakit Dokter Soebandi Jember.

BACA JUGA:

Rumah di Meruya Utara Kebakaran Dini Hari Tadi, 13 Unit Damkar ke Lokasi 

Terlihat asap tebal masih menaungi isi ruangan tersebut. Petugas dari damkar dengan alat pemadam kebakaran ringan kemudian memadamkan api yang masih terlihat. Selebihnya mengeluarkan seluruh peralatan yang mudah dibawa untuk dipindahkan ke luar ruangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/18/3186667/kebakaran-brP0_large.jpg
Kebakaran Hebat Apartemen di Hong Kong, Kemlu: 7 WNI Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186636/mayat-ds4I_large.jpg
WNI Tewas dalam Kebakaran Apartemen di Hong Kong Jadi 6 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/18/3186631/kebakaran-UQq5_large.jpg
Korban Tewas Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court Bertambah Jadi 128 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186292/kebakaran-0Mf5_large.jpg
Kebakaran di Hong Kong, 4 WNI Jadi Korban dan 2 di Antaranya Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217/kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement