Ruang Poliklinik Jantung RS Soebandi Jember Kebakaran

JEMBER – Ruang poliklinik Jantung Rumah Sakit Dokter Soebandi Jember, terbakar diduga akibat arus pendek listrik. Api membakar mesin pendingin ruangan dan alat foto rontgen.

Video amatir memperlihatkan saat petugas rumah sakit dan Damkar Jember memasuki ruangan Poliklinik Jantung Rumah Sakit Dokter Soebandi Jember.

Terlihat asap tebal masih menaungi isi ruangan tersebut. Petugas dari damkar dengan alat pemadam kebakaran ringan kemudian memadamkan api yang masih terlihat. Selebihnya mengeluarkan seluruh peralatan yang mudah dibawa untuk dipindahkan ke luar ruangan.