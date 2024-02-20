Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemimpin Barat Salahkan Putin Atas Kematian Alexei Navalny, Joe Biden: Tidak Bisa Ditoleransi

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |08:46 WIB
Pemimpin Barat Salahkan Putin Atas Kematian Alexei Navalny, Joe Biden: Tidak Bisa Ditoleransi
Pemimpin Barat salahkan Putin atas kematian Alexei Navalny (Foto: Reuters)
NEW YORKPara pemimpin Barat menyalahkan Presiden Rusia Vladimir Putin atas kematian pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny. Kematian Navalny di penjara diumumkan pada 16 Februari lalu.

Otoritas penjara di koloni hukuman Siberia tempat dia ditahan mengatakan dia pingsan setelah berjalan-jalan dan tidak pernah sadar kembali.

"Faktanya adalah: Putin bertanggung jawab, apakah dia memerintahkannya atau dia bertanggung jawab atas keadaan yang dia lakukan pada orang itu. Dan itu adalah cerminan dari siapa dia. Dan itu tidak bisa ditoleransi,” terang Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden Menanggapi pertanyaan dari wartawan pada Senin (19/2/2024).

Selama konferensi pers pada Senin (19/2/2024), kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell mengatakan dia yakin Alexei dibunuh secara perlahan di penjara Rusia oleh rezim Putin.

Baik UE maupun AS mengatakan mereka sedang mempertimbangkan sanksi baru terhadap Rusia setelah kematian Navalny.

Adapun Jerman, Swedia, Finlandia, Norwegia dan Prancis mengatakan mereka memanggil duta besar Rusia di ibu kota mereka.

Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan komentar politisi Barat sehubungan dengan kematian Navalny adalah “sombong” dan “tidak dapat diterima”.

Otoritas penjara Rusia mengatakan pada akhir pekan bahwa Navalny menderita sindrom kematian mendadak.

