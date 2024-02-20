Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Helikopter Perusahaan Hilang Kontak di Halmahera

Ismet Humaedi , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |20:37 WIB
Helikopter Perusahaan Hilang Kontak di Halmahera
Illustrasi (foto: dok AFP)
TERNATE - Kantor Pencarian Dan Pertolongan Basarnas Ternate menerima laporan dari Perusahaan Tambang Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), bahwa telah terjadi lost contact Helikopter Bell 429 PK-WSW dengan Koordinat Rute : 0°28'13.47"N /127°56'0.19"E - 0°39'20.54"N /127°58'17.28"E, pada Selasa (20/02/2024).

Kronologis kejadian, Heli ctc radio pukul 12:41 WIT. Heli berangkat dari KRH menuju Jiguru pukul 12:44 Wit dengan POB 3 orang. Pilot melapor melewati ketinggian 2.000 feet dan memasuki area jiguru pukul Pada Pukul 12:47 Wit. Lalu Pilot melapor estimasi landing di jiguru pukul 12:47 (est jiguru : 03:52). Percakapan terakhir antara pilot dengan KRH radio pukul (12:47) dengan pesan terakhir adalah “call again leaving jiguru".

Selanjutnya, KRH radio menunggu piliot ctc KRH radio untuk melapor jika sudah meninggalkan Jiguru Pada pukul 13:15 Wit, HLO ke ruang radio untuk meminta izin mengontak pilot dikarenakan HLO mendapat informasi bahwa terdengar suara ledakan (laporan dari camp PN North & PN East) Pukul 13:15 WIT - 13:25 Wit KRH Radio masih blm mendapat respon dari Pilot.

Dari keterangan crew PK WSW bahwa pilot melanjutkan perjalanan menuju PN East Tidak ada report dari pilot kepada Radio Operator setelah meninggalkan area Jiguru Pukul 13:21 Wit kejadian telah dilaporkan kepada spv bandara untuk ditindak lanjut terkait hilang contact dengan pesawat PK-WSW.

