Helikopter Hilang Kontak di Area Pertambangan Halmahera, Angkut 3 Orang

JAKARTA - Helikopter Bell 429 PK-WSW dilaporkan hilang kontak di area pertambangan Halmahera Tengah, Maluku Utara. Helikopter itu mengangkut sebanyak tiga orang.

Heli itu dilaporkan hilang kontak di koordinat rute 0°28'13.47"N /127°56'0.19"E - 0°39'20.54"N /127°58'17.28"E.

“Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ternate pada pada Selasa menerima laporan dari Perusahaan Tambang Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) bahwa telah terjadi lost contact Helikopter Bell 429 PK-WSW,” ungkap Kepala Kantor Sar Ternate Fathur Rahman dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Selasa (20/2/2024).

Berdasarkan informasi, helikopter diduga mengangkut tiga orang dengan rincian dua kru dan satu penumpang. Menyusul informasi tersebut, Tim Rescue pun langsung diterjunkan untuk melakukan operasi pencarian.

Adapun Tim Rescue Kansar Ternate juga bekerja bersama Basarnas Ternate, Pores Halmahera Tengah, Kompi Brimob Halteng, TNI AD Setempat,BPBD Halmahera Tengah dan PT. IWIP melakukan operasian pencarian menyusul kabar itu. Hingga pukul 19.00 WIB operasi itu masih dilakukan.

“Pukul 19.00 WIT, Tim Rescue Kansar Ternate bergerak menuju LKP untuk melaksanakan pencarian. Hingga saat ini tim sedang dalam perjalanan menuju LKP,” jelas Fathur.

