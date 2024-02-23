5 Senjata Israel yang Digunakan untuk Bombardir Rafah

PALESTINA - Serangan Israel yang membombardir Rafah menjadi pertanda bahwa serangan darat akan semakin dekat.

Melansir Aljazeera, pasukan Israel telah melancarkan serangan udara di Rafah, Gaza selatan, setelah memperingatkan bahwa akan ada serangan darat di perbatasan tersebut.

Kurang lebih empat bulan lamanya serangan tanpa henti dilakukan melalui darat, udara, dan laut, yang telah meratakan sebagian besar Jalur Gaza. Serangan tersebut mengakibatkan 2,3 juta jiwa mengalami kelaparan.

Israel mengancam akan memperluas operasi daratnya ke Rafah, jika Hamas tidak membebaskan sisa tawanan yang ditahan di Gaza, pada awal bulan suci Ramadan, Maret awal.

Seiring dengan ancaman tersebut, jumlah korban tewas semakin meningkat. Kementrian Kesehatan di Gaza melaporkan bahwa korban bertambah menjadi 29.410, terhitung sejak 7 Oktober 2023.

Serangan bertubi-tubi pada Rafah turut menambah kekhawatiran internasional. Meskipun demikian, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pasukannya akan terus melawan hingga Hamas hancur dan membebaskan sisa tawanan.

Dalam melakukan aksinya, pihak Amerika Serikat (AS) tengah bersiap untuk mengirim banyak bom dan senjata ke Israel, meskipun mendesak untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.