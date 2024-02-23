Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Angkatan Udara Ukraina Tembak Jatuh 2 Jet Pembom Tempur Rusia, Total 6 Pesawat dalam 72 Jam

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |19:15 WIB
Angkatan Udara Ukraina Tembak Jatuh 2 Jet Pembom Tempur Rusia, Total 6 Pesawat dalam 72 Jam
Angkatan Udara Ukraina tembak jatuh 2 pesawat pembom tempur Rusia, total jadi 6 pesawat dalam 72 jam (Foto: AFP)
A
A
A

UKRAINA – Dalam serangkaian serangan signifikan terhadap pesawat pasukan Rusia selama tiga hari terakhir, Angkatan Udara Ukraina menembak jatuh dua pesawat pembom tempur lainnya, SU-34 dan SU-35, pada Senin (19/2/2024) pagi.

"Arah timur. Dua lagi jatuh: pembom tempur Su-34 dan pesawat tempur Su-35S! Ini adalah tanah kami, dan langit kami! Terima kasih atas kerja keras Anda! Bersambung!,” terang Letnan Jenderal Nikolai Oleshchuk, komandan Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina.

Pesawat-pesawat tersebut menargetkan posisi pasukan Ukraina dengan bom berpemandu pada hari sebelumnya.

Sebelumnya, pada Minggu (18/2/2024) dini hari, video sebuah pesawat yang dilaporkan sebagai Su-34 Rusia jatuh di wilayah Luhansk beredar di media sosial.

Oleshchuk mengatakan pejuang Ukraina menembak jatuh pesawat pembom tempur Su-34 Rusia lainnya pada Minggu (18/2/2024) pagi.

“Orang-orang Moskow 'tidak mengalami kerugian' lagi. Sekitar pukul 06.00 pagi ini, Su-34 lainnya ‘berhasil kembali’ ke pangkalan,” tulis Oleshchuk.

Angkatan Udara mengklarifikasi bahwa ini terjadi di front timur.

Kyiv Post belum dapat memverifikasi video tersebut secara independen.

Dalam komentar eksklusif kepada Kyiv Post, penasihat walikota Mariupol, Petro Andryushchenko, mengonfirmasi jatuhnya pesawat tersebut dan melaporkan rincian yang diketahui saat ini.

“Warga kami mendengar dua ledakan di kota tersebut, dengan pusat gempa di distrik Primorsky, sekitar pukul 09.16 waktu Kyiv. Dan (salah satu) pesawat yang terbakar mulai berjatuhan di daerah desa Rybatske,” ujarnya.

Andryushchenko mengatakan tidak ada kesalahan karena informasi tersebut diberikan kepadanya oleh orang-orang yang sangat perhatian dan terlatih.

Namun, dia mengatakan, ada kemungkinan pesawat yang jatuh tersebut adalah UAV berukuran besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement