HOME NEWS INTERNATIONAL

Diiringi Alunan Musik Angklung, Dubes Inggris Sampaikan Dukungan untuk Perang Ukraina yang Masuki Tahun ke-3

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |15:09 WIB
Diiringi Alunan Musik Angklung, Dubes Inggris Sampaikan Dukungan untuk Perang Ukraina yang Masuki Tahun ke-3
Dubes Inggris untuk Indonesia menyampaikan dukungan ke Ukraina dengan latar lagu kebangsaan Ukraina yang dimainkan dengan alat musik angklung (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Memasuki tahun ke-3 invasi Rusia di Ukraina yang jatuh tepat 24 Februai 2024 esok hari, Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menyampaikan pernyataan atas dukungan Inggris terhadap Ukraina melalui video singkat yang dipublikasikan di Instagram resmi Kedubes Inggris di Indonesia @ukinindonesia.

Pernyataan Dubes ini disampaikan dengan diiringi latar belakang lagu kebangsaan Ukraina yang dimainkan dengan menggunakan alat musik angklung oleh staff Kedutaan Inggris dan Kedutaan Ukraina di Jakarta.

“Memasuki tahun ketiga Ukraina hidup di tengah pemboman Rusia, kita harus bekerja sama untuk menjaga perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Menghormati dan mempertahankan integritas wilayah Ukraina dan piagam PBB juga sangat penting,” terangnya, dikutip Instagram resmi Kedubes Inggris di Indonesia.

Dia mengatakan pada Majelis Umum PBB tahun lalu, lebih dari 140 negara termasuk Inggris dan Indonesia memebrikan suara yang mengutuk agresi Rusia ke Ukraina yang tidak bisa dibenarkan.

“Saya bangga bahwa Indonesia dan Inggris dan sebagian besar negara di dunia Bersatu dalam memberikan suara untuk resolusi ini dan dalam membela hukum internasional dan pagam PBB,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
