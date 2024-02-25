Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Dorong Audit Sirekap KPU Imbas Data Form C Tak Tampil

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |21:23 WIB
Partai Perindo Dorong Audit Sirekap KPU Imbas Data Form C Tak Tampil
Perindo dorong audit Sirekap KPU (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng mendorong agar dilakukan audit forensik digital pasa Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) KPU RI. Dorongan ini dilayangkan akibat tak adanya Form C Hasil Partai Perindo di sejumlah TPS di Provinsi Sumatera Utara di Sirekap KPU RI.

"Ya memang harus diaudit. KPU ini kan sudah dikasih dana berjubel-jubel ya. Banyak banget dananya, enggak ada alasan membuat satu aplikasi yang menurut saya sangat amburadul gini, amatiran banget ini. Ini siapa ahli IT-nya mendesain Sirekap ini, sehingga hasilnya seperti ini," kata Yusuf kepada iNews Media Group, Minggu (25/2/2024).

Yusuf berkata, banyak masalah yang timbul di Sirekap KPU RI. Apalagi, teknologi yang diterapkan di Sirekap KPU RI hanya membaca gambar angka yang kerap bermasalah.

"Bayangkan saja, Sirekap ini kan ternyata dia hanya bisa membaca gambar. Misalnya hasil bacaannya angka 3 bisa menjadi 8. Bahkan ada perubahan ekstrim datanya di TPS misalnya jumlah DPT 300, ternyata di Sirekap bisa menjadi 800 hasil akumulasinya," tutur Yusuf.

"Ini adalah satu bukti bahwa ini pemilu paling kacau. Kita belum pernah ada pemilu sekacau ini selama masa Reformasi," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement