Pemotor Tewas Usai Tertimpa Pohon Setinggi 12 Meter di Trenggalek

TRENGGALEK - Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah tertimpa pohon tumbang di ruas Jalan Nasional Trenggalek-Ponorogo. Pohon tumbang juga menimpa dua teras rumah warga di sekitar lokasi kejadian.

Peristiwa pohon tumbang tersebut terjadi di ruas jalan kilometer 5, Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, pada Minggu (25/2/2023) dini hari.

Saat itu korban bernama Ronal Danar Prasetya (20), warga Desa Tumpuk/ Kecamatan Tugu, Trenggalek, mengendarai sepeda motor. Ketika melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba pohon trembesi setinggi 12 meter tumbang dan menimpa dirinya.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Korban langsung dievakuasi petugas BPBD dan aparat kepolisian ke rumah sakit terdekat.

"Selain menimpa pengendara sepeda motor, pohon tumbang itu juga menimpa teras rumah warga serta menutup akses Jalan Utama Trenggalek-Ponorogo," ujar Kepala BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono.