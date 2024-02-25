Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pemotor Tewas Usai Tertimpa Pohon Setinggi 12 Meter di Trenggalek

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |11:23 WIB
Pemotor Tewas Usai Tertimpa Pohon Setinggi 12 Meter di Trenggalek
Pemotor tewas usai tertimpa pohon tumbang (Foto : iNews)
A
A
A

TRENGGALEK - Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah tertimpa pohon tumbang di ruas Jalan Nasional Trenggalek-Ponorogo. Pohon tumbang juga menimpa dua teras rumah warga di sekitar lokasi kejadian.

Peristiwa pohon tumbang tersebut terjadi di ruas jalan kilometer 5, Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, pada Minggu (25/2/2023) dini hari.

Saat itu korban bernama Ronal Danar Prasetya (20), warga Desa Tumpuk/ Kecamatan Tugu, Trenggalek, mengendarai sepeda motor. Ketika melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba pohon trembesi setinggi 12 meter tumbang dan menimpa dirinya.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Korban langsung dievakuasi petugas BPBD dan aparat kepolisian ke rumah sakit terdekat.

"Selain menimpa pengendara sepeda motor, pohon tumbang itu juga menimpa teras rumah warga serta menutup akses Jalan Utama Trenggalek-Ponorogo," ujar Kepala BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185203/viral-7tyJ_large.jpg
Cuaca Ekstrem, Ratusan Pohon Rawan Tumbang di Jakarta Ditebang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184733/pohon-n8Ff_large.jpg
Pohon Besar Tumbang Menimpa Sebuah Mobil di Dekat Bundaran Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184729/pohon_tumbang-n9o7_large.jpg
Pohon Tumbang di Jalan Sisingamangaraja Jaksel, Lajur Ditutup Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183798/potong-fgB8_large.jpg
Pemprov DKI Fokus Potong Pohon Besar di Enam Lokasi Jelang Musim Penghujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183795/pohon-aP27_large.jpg
Pohon Tumbang di Kedaung Tangsel, Bocah Perempuan Alami Luka-luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183586/pohon_tumbang-b9mt_large.jpg
Pohon Beringin di Depan Kemenko Perekonomian Tumbang Timpa Dua Taksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement