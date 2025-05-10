Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Hujan Angin, Pohon Tumbang Timpa 16 Rumah di Gunungkidul

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |17:36 WIB
Hujan Angin, Pohon Tumbang Timpa 16 Rumah di Gunungkidul
Rumah rusak tertimpa pohon tumbang di Gunungkidul, DIY (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Cuaca ekstrem berupa hujan disertai angin kencang dan petir menerjang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat 9 Mei 2025. Sejumlah pohon tumbang di beberapa titik Kabupaten Gunungkidul.

“Lokasi pohon tumbang tersebar di 3 titik yaitu di Kelurahan Wonosari, Kelurahan Katongan, dan Kelurahan Bejiharjo,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Sabtu (10/5/2025).

Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan, akibat kejadian ini sebanyak 16 rumah mengalami kerusakan, di mana satu rumah mengalami rusak berat dan 15 lainnya mengalami rusak ringan akibat pohon tumbang. 

“Selain rumah, pohon tumbang juga menyebabkan 1 unit kios, 1 unit kandang, dan 1 unit dinding penahan tanah terdampak,” katanya.

 

Topik Artikel :
Cuaca ekstrem DIY pohon tumbang
