Inilah 10 Negara yang Kerap Diterjang Badai Tornado

JAKARTA- Inilah 10 negara yang kerap diterjang badai tornado menarik dikulik. Tornado adalah salah satu jenis cuaca paling ganas di bumi, dan kolom udara yang berputar dengan hebat ini dapat terjadi di mana saja.

Berikut 10 negara yang kerap diterjang badai tornado:

1.Inggris

Negara Inggris menjadi salah satu yang sering terkena badai tornado. Laut Mediterania sering terjadi puting beliung pada musim gugur dan awal musim dingin, ketika air laut masih hangat namun kutub udara dingin yang bergerak ke selatan di atasnya menciptakan konveksi dalam yang ideal untuk terjadinya puting beliung

2. China

Di China, badai dapat terjadi sepanjang tahun, tanpa mengenal musim. Tahun ini saja, tepatnya pada Selasa 20 Juli 2021, terjadi hujan yang disebut-sebut sebagai hujan terlebat yang terjadi di negara ini dalam 1.000 tahun.

Akibat kejadian ini, sebanyak 12 orang tewas dan ribuan orang lainnya dievakuasi akibat banjir bandang di provinsi Henan.