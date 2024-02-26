Apakah Vladimir Putin dan Kim Jong Un Bersahabat?

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia akan menjalin hubungan bertetangga yang baik dengan Korea Utara pada hari keempat kunjungan panjang Kim Jong-un, di tengah peringatan Barat bahwa Moskow tidak boleh melanggar sanksi internasional terhadap Pyongyang.

Melansir Politico, Presiden Rusia Vladimir Putin memberi pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sebuah mobil mewah buatan Rusia untuk koleksi pribadinya sebagai tanda "persahabatan khusus" antara negara-negara tersebut.

Hadiah tersebut merupakan tanda terbaru dari semakin dalamnya hubungan antara Moskow dan Pyongyang, yang telah diperkuat sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, sementara Korea Utara mengirimkan peralatan militer dalam jumlah besar untuk membantu pasukan Putin.

Adik perempuan Kim, Kim Yo Jong, seorang pejabat senior pemerintah digambarkan sebagai pemimpin de facto nomor satu Korea Utara. 2, menerima hadiah dari Putin, dan menyebutnya sebagai "bukti nyata persahabatan istimewa" antara Rusia dan Korea Utara dan merupakan "hadiah terbaik yang pernah ada".