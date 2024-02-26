Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pria di Manado Nekat Cabuli Kekasihnya Sambil Direkam di HP

Subhan Sabu , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |10:55 WIB
Pria di Manado Nekat Cabuli Kekasihnya Sambil Direkam di HP
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

MANADO - Seorang pria berinisial GM (25) dilaporkan ke polisi, atas perbuatannya mencabuli pacarnya berinisial M sambil merekam. Orang tua korban yang mengetahui hal tersebut kemudian melaporkannya ke pihak yang berwajib. Perbuatan cabul tersebut terjadi di rumah korban, di Kecamatan Bunaken, Kota Manado pada Jumat 23 Februari 2024.

Kasat Reskrim Polresta Manado, Kompol May Diana Sitepu mengatakan, bahwa menurut keterangan pelaku, keduanya memiliki hubungan pacaran dan aksi tersebut dilakukan atas keinginan bersama.

"Adapun kejadian itu terjadi pelaku menjelaskan dimana pelaku, dan korban memiliki hubungan pacaran, dan saat itu atas keinginan pelaku dan korban," kata Kompol May Diana Sitepu, Senin (26/2/2024).

Kronologis kejadiannya dimana pelaku mendatangi kamar korban, dengan melewati jendela kamar dan saat itu korban sudah membuka jendela kamar korban.

