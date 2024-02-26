Mayat Wanita Membusuk di Yogyakarta Bikin Heboh, Saluran Pernafasan Putus

SLEMAN - Fara Diansah (23) perempuan asal Dusun Jaban Tridadi Sleman ditemukan tewas di kamar kos kawasan Kotabaru Yogyakarta.

FD ditemukan tewas di kos yang biasa dihuni oleh Henry (30) warga Bandung, karyawan sebuah kafe di Kotabaru. Ditemukan sejumlah luka serta bercak darah di depan pintu dan dekat tangga.

Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma menuturkan mengungkapkan ada 11 luka tusuk, luka sayat dan memar di tubuh korban. Di mana luka sayatan di leherlah yang menyebabkan korban meninggal dunia sebab luka tersebut mengakibatkan saluran pernafasan di leher putus.

"Luka yang mengakibatkan korban meninggal yaitu luka tusukkan dan sayatan di leher maupun dekat leher," tutur dia, Senin (26/2/2024).

Pihaknya masih mendalami apakah ada tindakan pelecehan seksual dalam kasus tersebut termasuk hubungan antara penghuni kos dengan korban yang ditemukan tewas Sabtu (24/2/2024) malam. Kini polisi masih mencari keberadaan Henry, penghuni kos yang sudah beberapa hari tidak nampak di tempat kerja dan kos-kosan tersebut.

Pihaknya juga masih belum mengetahui jenis senjata tajam yang digunakan untuk menghabisi korban. Sebab, di lokasi kejadian tidak ditemukan barang bukti senjata tajam tersebut. Pihaknya hanya menemukan tas milik korban yang berisi identitas korban.

"Kita belum tahu (jenis senjatanya). Masih kita dalami," ujar dia.

Dalam kasus ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya KTP milik korban, tas milik korban, sebuah pecahan Kaca Nako, sebuah jam tangan mik korban, sebuah celana dalam milik korban, sebuah celana jeans milik korban, sebuah anjing milik korban, sebuah Ikat rambut milik korban, sebuah bra warna hilam milik korban, sebuah jaket lengan panjang milik korban, sebuah kaos tanpa lengan milik korban

Aditya mengatakan penemuan mayat tersebut bermula pada harinSabtu tanggal 24 Februan 2024 pukul 18 00 WIB, karyawan Cafe yang terletak di Jalan Suroto Kota Baru Gondokusuman Yogyakarta yang bemama Agung Budi Susilo disuruh oleh managernya untuk mencari teman kerjanya yang bernama Henry Mohammad Ramdan.