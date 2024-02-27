Gempa M3,1 Guncang Bayah Banten Malam Ini

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,1 mengguncang daerah Bayah, Banten, Selasa (27/2/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 22.04 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berpusat di 6 kilometer barat daya Bayah. Adapun, kedalamannya di 11 km.

"#Gempa Mag:3.1, 27-Feb-2024 22:04:34 WIB, Lok:7.47LS, 106.18BT (60 km Barat Daya BAYAH-BANTEN), Kedlmn:11 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Bayah diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun @infoBMKG.

(Fakhrizal Fakhri )