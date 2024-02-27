5 Fakta Penemuan Jasad Perempuan Diduga Korban Pembunuhan, Tangannya Terborgol

BANDUNG - Polda Jawa Barat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus penemuan mayat perempuan muda di Desa Neglasari, Kota Banjar yang diduga korban pembunuhan.

"Saat ini satuan reskrim Polres Banjar kedatangan tim forensik Polri bersama tim Inafis Polda Jabar untuk mencari bukti penemuan mayat 25 februari 2024," ungkap Kasat Reskrim Polres Banjar, AKP Usep Sudirman saat ditemui, Senin 26 Februari 2024.

Usep mengatakan pihaknya bersama tim forensik Polri dan Inafis Polda Jabar melakukan pemeriksaan terhadap korban di RSUD Kota Banjar. Pemeriksaan dilakukan untuk mencari alat bukti lain dalam kasus penemuan mayat berjenis perempuan yang ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan.

Dalam olah TKP tadi, polisi menemukan tiga buah gigi yang copot dari rahang korban. Selain itu, polisi juga mendapatkan serpihan kulit dari jari.

Sejumlah fakta mayat perempuan muda yang ditemukan tewas karena diduga dibunuh, di antaranya sebagai berikut:

1. Kondisi Korban Dibungkus Kain Sprei

Saat ditemukan, korban dalam kondisi mengenaskan, tubuhnya terbungkus oleh kain sprei dan selimut dengan memakai pakaian dalam perempuan (tanktop) berwarna hitam dan celana panjang warna putih.

2. Tangan Korban Diborgol Plastik

Kondisi korban juga ditemukan dalam kondisi kedua tangan diborgol plastik. Korban diduga dibunuh dalam keadaan tangannya terikat borgol plastik.