Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

5 Fakta Penemuan Jasad Perempuan Diduga Korban Pembunuhan, Tangannya Terborgol

Acep Muslim , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |06:56 WIB
5 Fakta Penemuan Jasad Perempuan Diduga Korban Pembunuhan, Tangannya Terborgol
Polisi olah TKP penemuan jasad perempuan (Foto : iNews)
A
A
A

BANDUNG - Polda Jawa Barat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus penemuan mayat perempuan muda di Desa Neglasari, Kota Banjar yang diduga korban pembunuhan.

"Saat ini satuan reskrim Polres Banjar kedatangan tim forensik Polri bersama tim Inafis Polda Jabar untuk mencari bukti penemuan mayat 25 februari 2024," ungkap Kasat Reskrim Polres Banjar, AKP Usep Sudirman saat ditemui, Senin 26 Februari 2024.

Usep mengatakan pihaknya bersama tim forensik Polri dan Inafis Polda Jabar melakukan pemeriksaan terhadap korban di RSUD Kota Banjar. Pemeriksaan dilakukan untuk mencari alat bukti lain dalam kasus penemuan mayat berjenis perempuan yang ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan.

Dalam olah TKP tadi, polisi menemukan tiga buah gigi yang copot dari rahang korban. Selain itu, polisi juga mendapatkan serpihan kulit dari jari.

Sejumlah fakta mayat perempuan muda yang ditemukan tewas karena diduga dibunuh, di antaranya sebagai berikut:

1. Kondisi Korban Dibungkus Kain Sprei

Saat ditemukan, korban dalam kondisi mengenaskan, tubuhnya terbungkus oleh kain sprei dan selimut dengan memakai pakaian dalam perempuan (tanktop) berwarna hitam dan celana panjang warna putih.

2. Tangan Korban Diborgol Plastik

Kondisi korban juga ditemukan dalam kondisi kedua tangan diborgol plastik. Korban diduga dibunuh dalam keadaan tangannya terikat borgol plastik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement