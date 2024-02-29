Viral! Gegara Beras Mahal, Pria Ini Beri Mahar Pernikahan 2 Karung Beras pada Calon Istrinya

PONOROGO - Pernikahan di Ponorogo, Jawa Timur viral di media sosial. Di mana, mempelai pria memberi mahar dua karung beras kepada calon istrinya.

Hal tersebut dilakukan Irwan Sokip, sang mempelai pria bukan tanpa alasan. Ia mengaku mahar unik ini sebagai pengingat, bahwa pernikahan mereka bersamaan dengan harga beras sangat mahal.

Dua karung beras pun menjadi hiasan di pelaminan pernikahan Sokip dan Ikrima Zakiyah hingga viral di media sosial. Pernikahan mereka berlangsung di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Ponorogo.

Saat akad nikah yang disampaikan dalam bahasa Arab, Sokip menyerahkan beras 50 kilogram sebagai mahar. Selain itu, ada emas, uang tunai, dan seperangkat alat sholat.

Prosesi akad beralangsung hikmat dan lancar. Usai akad nikah, keduanya langsung menuju pelaminan. Sebagai hiasan, dua karung beras seberat 50 kilogram diletakkan di depan pelaminan. Beras yang dijadikan mahar itu juga hasil panen padi dari sawahnya.

BACA JUGA: Polisi Belum Temukan Pistol yang Dipakai Gathan Saleh Hilabi

Sementara itu menurut petugas penghulu, M Hasan, mahar beras ini secara syariat diperbolehkan.

Usai akad nikah, acara dilanjutkan dengan pesta pernikahan dan perayaan lainnya. Pengantin berharap, mereka menjadi pasangan yang bahagia hingga akhir hayat.

(Arief Setyadi )