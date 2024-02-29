Rakornas Pemadam Kebakaran, Kemendagri Soroti Transformasi Keselamatan Masyarakat

JAKARTA - Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Amran, MT menegaskan, pentingnya kerja sama dan sinergi di antara semua pemangku kebijakan untuk mengatasi tantangan yang semakin rumit dalam penanggulangan kebakaran.

Selain itu, ia juga menyoroti profesionalisme pemadam kebakaran dan penyelamatan sangat terkait dengan perlunya sinergi di antara semua pemangku kebijakan.

"Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Profesional, Rakyat Terlindungi. Membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kebijakan karena tantangan penanggulangan kebakaran yang semakin kompleks untuk membawa pelayanan pemadam kebakaran yang lebih baik," ujar Amran dalam keterangannya, Kamis, 29 Februari 2024.

Hal tersebut diungkapkan Amran saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Surabaya.

BACA JUGA: Kades di Lebak Bersama Suaminya Peras Investor Tambak Udang Rp345 Juta

Amran juga menyoroti kebutuhan mendukung sarana prasarana, sumber daya manusia, dan alokasi pendanaan yang sesuai untuk mensukseskan program ini. Penggunaan teknologi informasi juga diingatkan sebagai sarana transformasi dalam melatih aparatur pemadam kebakaran dan relawan secara daring.

"Transformasi dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dapat kita maksimalkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi misalnya untuk diklat dasar para relawan kebakaran secara online karena semuanya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam pelaksanaan tugas," katanya.

BACA JUGA: Dua Pemutilasi Mahasiswa UMY Divonis Hukuman Mati

Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Deputi Pengembangan Standar BSN, Plt. Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Ketua Umum APKARI, serta pejabat dari Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Surabaya. Para perwakilan dari Dinas Damkar dan Penyelamatan seluruh Indonesia.

(Arief Setyadi )