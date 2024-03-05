Dugaan Penganiayaan di SMP Al Izzah Batu, Polisi Periksa 4 Orang

BATU - Aksi dugaan penganiayaan yang terjadi di lingkungan sekolah terjadi di Kota Batu. Dugaan aksi penganiayaan tersebut terjadi di sebuah sekolah dan asrama SMP Al Izzah, Kota Batu.

Dari informasi yang dihimpun, korban berinisial JD (12) diduga dianiaya temannya berinisial F, di sebuah asrama sekolah yang berada di kawasan Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Bahkan keluarga korban telah melayangkan laporan ke Satreskrim Polres Batu

Kasatreskrim Polres Batu AKP Rudi Kuswoyo membenarkan adanya laporan dugaan penganiayaan yang terjadi di sebuah SMP Al Izzah Kota Batu. Laporan dilayangkan oleh pihak keluarga, dan kepolisian tengah menyelidiki dugaan penganiayaan tersebut.

"Benar (sudah dapat laporan), kami masih tindaklanjuti," ucap Rudi Kuswoyo, dikonfirmasi pada Selasa (5/3/2024).

Sejauh ini petugas masih memintai keterangan empat orang dari siswa yang merupakan teman terduga korban, di asrama sekolah.

"Hari ini ada empat orang saksi. Saat ini (yang dimintai keterangan) masih dari siswa," ungkap dia.