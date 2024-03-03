Kronologi Penganiayaan Siswa SMP di Malang Terekam CCTV, Pelaku Merasa Difitnah

MALANG - Kronologi penganiayaan para siswa di Malang yang menjadi viral di media sosial usai rekaman CCTV warga diunggah ke media sosial terjadi lantaran pelaku merasa difitnah oleh korban. Dari pemeriksaan sementara yang dilakukan polisi, diketahui hal tersebut berawal dari cekcok antara dua siswa.

Aksi kekerasan tersebut terjadi di sebuah Perumahan di kawasan Janti, Kota Malang, Jawa Timur.

Diketahui, gerombolan siswa adalah pelajar kelas tujuh SMP yang hendak berangkat Sholat Jumat. Salah satu siswa dipukuli dua kali di dua titik berbeda oleh seorang siswa dan sempat tersungkur.

Mereka membubarkan diri setelah perkelahian ini diketahui warga perumahan.

"Kejadian terjadi di dua lokasi, sekitar pukul 11.00 WIB," ujar Ketua RT setempat, Chandra Seputra, Sabtu 2 Maret 2024.

Warga juga langsung berinisiatif mencari tahu asal sekolah siswa karena seluruh siswa masih memakai seragam.

Hingga akhir pekan ini, polisi telah memeriksa 3 siswa dan seluruhnya masih berstatus sebagai saksi.

"Hasil pemeriksaan diketahui pelaku pemukulan merasa difitnah korban kemudian cekcok dan berlanjut pemukulan," ujar Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Yudi Risdianto.