Viral Aksi Bullying dan Perkelahian Siswa SMP di Malang, Begini Penjelasan Kepala Sekolah

MALANG - Pelajar di Kota Malang, Jawa Timur terekam kamera CCTV terlibat perkelahian dan perundungan temannya. Aksi perundungan ini viral, dan membuat SMP swasta tempat para remaja pelajar itu menuntut ilmu bertindak cepat, berkoordinasi dengan Polsek Sukun.

Kepala sekolah, guru Bimbingan Konseling SMP swasta di Jalan Slamet Supriyadi, Kelurahan Bandungrejosari itu, serta para siswa yang terlibat di video itu dimintai keterangan di Mapolsek Sukun, Kota Malang. Pihaknya juga mengklaim telah memberikan sanksi kepada siswa yang terlibat perkelahian di luar area sekolah.

Kepala SMP, Kukuh Dartono menuturkan, bahwa para siswa itu merupakan siswa sekolahnya, yang tengah istirahat untuk menunaikan salat Jumat. Memang ketiadaan masjid memaksa murid-muridnya salat Jumat di luar area sekolah, tapi belum jam pulang sekolah.

"Itu sholat Jumat, biasanya kami kebetulan fasilitas sekolah kami belum ada masjid sehingga sholatnya di masjid ini, belum (pulang sekolah)," ucap Kukuh Dartono, usai ditemui di Mapolsek Sukun, Sabtu siang (2/3/2024).

