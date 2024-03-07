BMKG: 7 Kabupaten di NTT Waspada Peningkatan Cuaca Buruk!

KUPANG - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, peningkatan cuaca buruk berpotensi melanda sejumlah titik wilayah di Nusa Tenggara Timur selama beberapa hari ke depan.

Kepala Stasiun Meteorologi El Tari Kupang Sti Nenotek mewanti-wanti masyarakat 7 kabupaten di NTT agar mewaspadai dampak bencana yang bisa terjadi akibat kondisi tersebut selama 3 hari berturut-turut.

"Waspada akan potensi cuaca buruk yang akan meningkat mulai tanggal 8-10 Maret 2024," ungkap Nenot'ek dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/3/2024).

Peningkatan cuaca buruk ini, demikian Nenot'ek, disebabkan oleh aktifnya fenomena Madden Julian Oscillation (MJO) dan daerah pertemuan angin (konvergensi) di wilayah NTT.

"MJO berada di posisi kuadran 3, diperkirakan ke depannya akan memberikan dampak peningkatan hujan di wilayah NTT," ujarnya.

Adapun cuaca buruk diperkirakan akan melanda wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat, Manggarai, Flores Timur, Lembata dan Kabupaten Alor.

Cuaca buruk tersebut berupa terjadinya peningkatan intensitas curah hujan dari sedang hingga lebat yang disertai petir dan tiupan angin kencang berdurasi singkat.

"Hujan sedang dengan intensitas 1,0-5,0 mm/jam atau 5-20 mm/hari. Sedangkan hujan lebat dengan intensitas 10-20 mm/jam atau 50-100 mm/hari," jelasnya.