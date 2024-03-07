Sopir Diduga Ngantuk, Mobil BMW Tabrak Tiang Listrik di Jalan Setiabudi Bandung

BANDUNG - Mobil sedan BMW berpelat nomor (Nopol) Z 1409 HL mengalami kecelakaan tunggal menabrak tiang listrik di Jalan Setiabudi, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Kamis (7/3/2024) sekitar 04.45 WIB. Akibatnya, mobil sedan bercat abu-abu itu ringsek di bagian depan.

Kepala Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polrestabes Bandung AKP Arif Saepul Haris mengatakan, mobil sedan BMW yang mengalami kecelakaan tunggal itu dikendarai oleh Andika Azaria Putra.

Di dalam mobil terdapat dua penumpang, Habim Abdurrahman W (19) dan Algi Dhifan Prasetya (19), mahasiswa, warga Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.

"Kedua korban tidak mengalami luka. Mereka hanya syok," kata Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung.

AKP Arif menyatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), keterangan saksi, dan korban, kronologi kejadian berawal saat mobil sedan BMW yang dikemudikan Andhika Azaria Putra melaju dari arah utara ke selatan.

"Saat tiba di TKP, pengemudi diduga hilang konsentrasi karena mengantuk. Akhirnya, mobil menabrak tiang beton listrik," ujar AKP Arif.

Kanit Gakkum menuturkan, peristiwa kecelakaan ini dalam penanganan petugas kepolisian dari Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung.

(Arief Setyadi )