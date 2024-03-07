Polisi Tangkap 2 Terduga Perusak Rumah Ketua PPK Cibeureum Sukabumi, 5 Masih Buron

SUKABUMI - Dalam kurun waktu dua hari penyelidikan, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi Kota berhasil mengungkap kasus perusakan rumah Ketua PPK Cibeureum, Aden Bahri. Sebanyak dua orang terduga pelaku berhasil diamankan dan lima orang lagi masih buron.

Kedua orang yang diamankan berinisial IT (47) dan OS (35) yang diduga terlibat dalam kasus perusakan rumah milik Aden Badri di Jalan Selakaso Kulon RT 02/02, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, pada Sabtu 2 Maret 2024 dini hari yang lalu.

Polisi mengamankan kedua terduga pelaku di rumah IT yang merupakan adik dari salah satu tim sukses calon legislatif (Caleg) yang berada di Kampung Loa Sari RT 01/01, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Senin 4 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB pagi.

Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setyawan Wibowo melalui Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Bagus Panuntun membenarkan adanya pengungkapan kasus perusakan rumah milik Ketua PPK Cibeureum, dan amankan dua terduga pelakunya.

"Penangkapan terhadap kedua terduga pelaku tersebut kami lakukan setelah melakukan upaya penyelidikan hingga berhasil mengungkap peristiwa ini, dan saat ini keduanya telah diamankan di Mapolres untuk kepentingan penyidikan," ujar Bagus kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (7/3/2024).

Lebih lanjut Bagus mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa tersebut berawal dari IT yang menghasut OS dan beberapa orang lainnya untuk melakukan perusakan terhadap rumah korban, dengan alasannya karena kecewa terhadap korban.

"Hingga akhirnya OS beserta E, A, A dan 2 orang tidak kenal lainnya ini, termakan hasutan IT dan mendatangi serta melakukan perusakan rumah korban pada Sabtu (2/3/2024) dini hari yang kebetulan rumah korban dalam keadaan kosong," ujar Bagus.