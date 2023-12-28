Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Iring-iringan Jenazah Lukas Enembe Belum Tiba di Lokasi Pemakaman, Massa Terus Lakukan Perusakan

Edy Siswanto , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |20:56 WIB
Iring-iringan Jenazah Lukas Enembe Belum Tiba di Lokasi Pemakaman, Massa Terus Lakukan Perusakan
Massa Lukas Enembe lakukan perusakan (Foto: Edy Siswanto)
A
A
A

 

JAYAPURA - Aksi anarkis masa pengantar jenazah Lukas Enembe masih juga melakukan aksi perusakan di beberapa lokasi yang dilintasi.

Setelah tiba di sekitar Jembatan Merah Youtefa, massa melakukan perusakan di beberapa cafe yang ada di lokasi ini. Seperti Cafe Yasber dan juga lapak jualan buah di sekitar Pantai Holtekam.

Aksi ini tentu mengindahkan seruan Presiden GIDI Pendeta Dorman Wandigbo yang meminta seluruh masa pengantar untuk menghormati jenazah dan keluarga almarhum Lukas Enembe.

"Saya mohon dengan rendah hati, kepada para ketua Senat untuk mengatur mengkoordinir anak buahnya dengan tertib, dengan damai, supaya kami dihargai dan dihormati oleh Tuhan dan dihargai dan dihormati oleh orang yang memusuhi kita," ucap Pendeta Wandigbo saat memberikan sambutan pada ibadah pelepasan jenazah Lukas Enembe di STAKIN GIDI Sentani.

Untuk diketahui, setelah sekitar pukul 13.20 WIT jenazah dilakukan ibadah pelepasan di STAKIN GIDI dan kembali di arak oleh ribuan massa, hingga kini jenazah masih belum tiba di lokasi pemakaman di Kediaman Lukas Enembe di Koya Tengah Distrik Muara Tami Kota Jayapura.

Informasi terakhir, iring-iringan jenazah telah masuk di lokasi Jembatan Kali Buaya Distrik Muara Tami, dan diperkirakan sekitar 40 menit jenazah akan tiba di rumah duka.

(Arief Setyadi )

      
