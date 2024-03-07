Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Ini Motif Perusakan Rumah Ketua PPK Cibeureum Sukabumi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |12:19 WIB
Ini Motif Perusakan Rumah Ketua PPK Cibeureum Sukabumi
Terduga pelaku perusakan rumah Ketua PPK Cibeureum Sukabumi (Foto: Dharmawan Hadi)
A
A
A

SUKABUMI - Motif pelaku perusakan Ketua PPK Cibeureum, Sukabumi ternyata karena kecewa karena sudah memberi uang untuk penggelembungan suara. Namun, rencananya itu gagal karena aksinya diketahui KPU dan Bawaslu.

Informasi dihimpun, kejadian berawal dari putusan Bawaslu Kota Sukabumi yang memenangkan sidang gugatan dari salah satu calon legislatif (Caleg) PDIP berinisial RA yang suaranya dipindahkan kepada caleg PDIP lainnya, yang berinisial UT.

Selain itu, pada sidang yang dilaksanakan Jumat 1 Maret 2024 hingga tengah malam tersebut, Bawaslu Kota Sukabumi memutuskan Ketua PPK Cibeureum melakukan pelanggaran administratif pemilu, diberikan teguran secara tertulis dan pelanggaran kode etik.

Selang beberapa jam dari pascapenetapan sidang Bawaslu Kota Sukabumi tersebut, rumah Ketua PPK Cibeureum dirusak sejumlah orang tidak kenal (OTK) yang mengakibatkan 6 bidang kaca pada jendela dan pintu rumah korban rusak.

Dalam dua hari penyelidikan, akhirnya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi Kota berhasil mengungkap dan menangkap dua orang terduga pelaku dan masih melakukan pengejaran terhadap lima orang terduga pelaku lainnya.

Kedua orang yang diamankan berinisial IT (47) dan OS (35) yang diduga terlibat dalam kasus perusakan rumah milik Aden Badri di Jalan Selakaso Kulon RT 02/02, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, pada Sabtu 2 Maret 2024 dini hari yang lalu.

"Terduga pelaku IT merupakan adik dari salah satu Caleg berinisial UT dan juga sebagai tim suksesnya, yang menghasut terduga pelaku lainnya dan juga ikut melakukan perusakan kepada rumah Ketua PPK Cibeureum," ujar Bagus kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (7/3/2024).

