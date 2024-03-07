Tega! Kakak Beradik di Garut Dicabuli Pria Paruh Baya hingga Berkali-kali

GARUT - Dua remaja kakak beradik dicabuli seorang pria paruh baya di Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Keduanya menjadi korban kekerasan seksual seorang pria berinisial S (54) yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani.

Dari keterangan yang dihimpun aparat kepolisian, aksi pencabulan terjadi di pemandian umum kampung, yang lokasinya berdekatan dengan lokasi S bekerja. Kedua kakak beradik yang masing-masing berusia 15 dan 14 tahun itu mendapat perlakuan pencabulan dengan dengan jumlah berbeda.

"Kakaknya dicabuli dua kali, sementara adiknya empat kali," kata Kapolsek Banjarwangi, Iptu Amirudin Latif, Kamis (7/3/2024).

Informasi mengenai pelecehan seksual yang dilakukan pria berinisial S itu terungkap, saat kedua korban mengungkapkan perbuatan cabul yang mereka terima kepada keluarga. Warga kampung setempat pun geram terhadap pelaku karena informasi pencabulan itu telah menyebar di masyarakat.