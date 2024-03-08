3 Menteri Israel yang Nyatakan Ingin Musnahkan Orang Palestina dari Muka Bumi

3 Menteri Israel yang nyatakan ingin musnahkan orang Palestina dari muka bumi (Foto: Anadolu Agency)

ISRAEL - Arab Saudi mengumumkan bahwa mereka tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina merdeka.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengatakan, tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel, kecuali negara Palestina merdeka diakui berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota dan agresi Israel di Jalur Gaza telah berhenti.

Kementerian juga mengatakan bahwa normalisasi bergantung pada penarikan seluruh pasukan Israel dari Gaza.

Melansir TIME, saat kelompok-kelompok Palestina melancarkan serangan paling mematikan terhadap Israel dalam setengah abad, kedua belah pihak bersiap menghadapi konfrontasi berdarah dengan pasukan Israel yang berkumpul di perbatasan Gaza.

Nasib beberapa sandera yang disandera oleh Hamas selama akhir pekan tidak pasti. Benny Gantz, seorang anggota Knesset Israel mengatakan “ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk perdamaian, sekarang adalah waktunya perang”.

Dengan menggunakan bahasa yang paling keras, Gallant mengatakan: "Kami memusnahkan mereka dari muka bumi."

Pernyataan mereka menunjukkan bahwa Israel mungkin memulai persiapan akhir untuk apa yang menurut para pejabat merupakan serangan yang lebih sempit, terletak di antara Israel dan Mesir yang dikuasai Hamas.

Ditunjuk sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, Hamas menyandera Israel dalam jumlah yang tidak diketahui jumlahnya.

Retorika baru-baru ini menunjukkan, bahwa Israel mungkin tidak akan menunggu untuk memastikan keamanannya sendiri, sebelum memasuki wilayah tersebut bahkan ketika Hamas telah mengancam akan melakukan hal tersebut untuk memulai membunuh sandera.

"Sekarang bukan waktunya untuk pertanyaan sulit," kata Gantz. “Sekarang adalah waktunya untuk memberikan respons yang luar biasa di medan perang.”

Pasukan Pertahanan Israel memprioritaskan serangan terhadap komandan dan pejabat Hamas, serta infrastruktur intelijen dan keuangannya di Jalur Gaza.