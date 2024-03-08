Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ayah PM Pakistan Benazir Bhutto yang Digantung 44 Tahun Lalu Ternyata Tidak Mendapatkan Pengadilan yang Adil

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |17:49 WIB
Ayah PM Pakistan Benazir Bhutto yang Digantung 44 Tahun Lalu Ternyata Tidak Mendapatkan Pengadilan yang Adil
Ayah PM Pakistan Benazir Bhutto yang digantung 44 tahun lalu ternyata tidak mendapatkan pengadilan yang adil (Foto: Reuters)
A
A
A

ISLAMABAD - Mahkamah Agung Pakistan pada Rabu (6/3/2024) memutuskan bahwa mantan Perdana Menteri (PM) Pakistan Zulfikar Ali Bhutto, yang dihukum gantung 44 tahun lalu setelah dinyatakan bersalah atas pembunuhan, ternyata tidak mendapatkan pengadilan yang adil.

Bhutto, pendiri Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang sekarang dipimpin oleh cucunya dan mantan menteri luar negeri Bilawal Bhutto Zardari, digantung pada 1979 setelah diadili di bawah rezim militer mendiang Jenderal Zia-ul-Haq.

“Kami tidak menemukan bahwa persidangan yang adil dan persyaratan proses yang adil telah dipenuhi,” kata Ketua Hakim Qazi Faez Isa dalam sambutannya yang disiarkan langsung mengenai putusan yang menurutnya merupakan keputusan dengan suara bulat dari sembilan anggota majelis yang dipimpin olehnya.

PM Pakistan Shehbaz Sharif memuji keputusan tersebut. “Ini merupakan perkembangan positif bahwa kesalahan yang dilakukan oleh pengadilan telah diperbaiki oleh pengadilan,” katanya dalam pernyataan dari kantornya, dikutip Reuters.

Keputusan tersebut merupakan tanggapan atas rujukan yudisial yang diajukan oleh ayah Bhutto Zardari, Asif Ali Zardari, selama masa jabatannya sebagai presiden pada 2011. Keputusan tersebut meminta pendapat pengadilan tinggi untuk meninjau kembali hukuman mati yang dijatuhkan kepada pendiri PPP.

“Keluarga kami menunggu 3 generasi untuk mendengar kata-kata ini,” kata Bhutto Zardari kemudian dalam sebuah postingan di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Pengadilan akan mengeluarkan perintah rinci nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183549/vaksin_polio-tV4p_large.jpg
Pakistan Selangkah Lagi Sukses Akhiri Endemi Polio, Narasi Konspirasi dan Misinformasi Jadi Tantangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183026/serangan_bom_bunuh_diri_di_pakistan-Eoqw_large.jpg
Serangan Bom Bunuh Diri Dekat Mobil Polisi, Pakistan  Tuduh India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179980/tentara_taliban_afghanistan_di_perbatasan-ZxHV_large.jpg
Perundingan Damai Afghanistan-Pakistan Gagal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177462/pakistan-TRnD_large.jpg
Gencatan Senjata, Serangan Bunuh Diri Tewaskan 7 Tentara Pakistan di Perbatasan Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/18/3161434/tentara_pakistan_berjaga_di_provinsi_balochistan-n52f_large.jpg
Redam Pemberontakan, Pakistan Tangguhkan Layanan Seluler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139637/puan-hpVg_large.jpg
Ketua DPR Dorong Perdamaian Pakistan-India Lewat Jalur Diplomasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement