Kasus DBD Meningkat di Kabupaten Pringsewu: 297 Orang Terinfeksi, 2 Meninggal

PRINGSEWU - Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Pringsewu, Lampung semakin mengkhawatirkan. Dinas Kesehatan setempat melaporkan bahwa telah terdapat 297 kasus terkonfirmasi, dengan dua kematian yang disebabkan oleh penyakit tersebut.

PJ Bupati Pringsewu, Marindo Kurniawan, turun langsung memeriksa kegiatan fogging yang dilakukan oleh petugas Puskesmas Gadingrejo. Fogging dilakukan setelah beberapa rumah di Dusun Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, dinyatakan terjangkit DBD.

Pekon Mataram menjadi pusat kegiatan PJ Bupati Pringsewu dalam melakukan dialog dengan masyarakat pada hari Minggu ini.

Langkah-langkah preventif seperti fogging dilakukan secara langsung setelah adanya laporan warga terkena DBD.

Salah satu warga dari Dusun Margoyoso menyuarakan kekhawatiran akan penanganan serius terhadap DBD kepada Dinas Kesehatan. "Sudah beberapa warga dibawa ke puskesmas dan rumah sakit," ucap Wahyu.

Kondisi ini memerlukan respons cepat dan kolaborasi antara pemerintah daerah, petugas kesehatan, dan masyarakat untuk mengendalikan penyebaran DBD di Kabupaten Pringsewu.

(Khafid Mardiyansyah)