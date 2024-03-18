Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cara Polantas Aceh Dekatkan Diri ke Masyarakat saat Bulan Ramadhan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |21:09 WIB
Cara Polantas Aceh Dekatkan Diri ke Masyarakat saat Bulan Ramadhan
Polantas Aceh bagikan takjil ke pengendara (foto: dok ist)
ACEH - Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Aceh, menyiapkan takjil buka puasa bagi pengendera yang melintas di seputaran Simpang Tugu, Banda Aceh. Pembagian takjil berbuka puasa ini langsung dipimpin Dirlantas Polda Aceh, Kombes Muhammad Iqbal Alqudusy serta didampingi oleh jajaran.

“Untuk hari ini sekitar 100 takjil yang kita bagikan di Simpang Tugu ini dan besok juga kita akan bagi takjil dengan jumlah yang sama tapi tempat berbeda,” kata Iqbal dalam keterangannya, Senin (18/3/2024).

Selain membagikan takjil untuk penguna jalan, Ditlantas Polda Aceh juga membagikan sembako berupa beras bagi tukang becak, pemulung dan pengamen.

Menurut Iqbal, pembagian takjil dan paket sembako tersebut untuk terus mendekatkan diri bagi pengguna jalan maupun masyarakat luas.

“Kita berbagi kebahagian dan menyambung silaturahmi dengan penguna jalan di bulan yang penuh berkah ini. Dan kegiatan ini akan dilakukan setiap hari baik aceh maupun Jajaran,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
