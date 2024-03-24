Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

14 Jenderal Bintang 4 di Era Presiden Joko Widodo, Siapa Saja?

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |03:14 WIB
14 Jenderal Bintang 4 di Era Presiden Joko Widodo, Siapa Saja?
A
A
A

JAKARTA - Dalam era kepemimpinan Joko Widodo setidaknya ada 14 jenderal bintang 4, baik saat menjabat bersama Jusuf Kalla maupun di periode kedua bersama Ma'ruf Amin.

Dikutip dari Sindonews, berikut para jenderal tersebut:

1. Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo

Di era Presiden Jokowi, jabatan tertinggi yang diemban Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI tahun 2015 sampai 2017. Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1982 ini kemudian menjadi Pati Mabes TNI AD di tahun 2017 sebelum memasuki masa pensiun.

2. Jenderal TNI Purn Mulyono

Jenderal Mulyono Mulyono dikenal dekat dan dicintai prajuritnya. Dalam sebuah momen, dia pernah membuang pangkat bintang empat dari seragam dinasnya agar lebih dekat dengan prajuritnya. Jabatan tertinggi lulusan Akmil 1983 ini adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) tahun 2015.

3. Jenderal TNI Purn Andika Perkasa

Di era Jokowi, jabatan terakhir Jenderal Andika adalah Panglima TNI tahun 2021. Lulusan Akmil tahun 1987 ini merupakan menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono.

4. Jenderal TNI Purn Dudung Abdurachman

Posisi tertinggi diemban Jenderal Dudung Abdurachman adalah KSAD di tahun 2021-2023. Jebolan Akmil 1988 ini pernah menjadi kandidat kuat Panglima TNI. Jabatan terakhir jenderal kelahiran 19 November 1965 Bandung, Jawa Barat ini adalah Pati Mabes TNI-AD tahun 2023, dalam rangka pensiun.

5. Jenderal TNI Agus Subiyanto

Lulusan Akmil 1991 ini kini menjabat Panglima TNI. Presiden Jokowi resmi melantik Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta pada Rabu 22 November 2023. Jenderal Agus menggantikan Panglima TNI sebelumnya Laksamana TNI Yudo Margono.

