Ali Moertopo: Patih Orde Baru yang Membentuk Landasan Modernisasi Indonesia

JAKARTA - Dinamika Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun di Indonesia memberikan sorotan pada peran penting sosok Ali Moertopo dalam mengarahkan dan membentuk kebijakan-kebijakan kunci yang mengubah landas kehidupan negara ini.

Sementara banyak yang mengenal Soeharto sebagai figur sentral dari rezim tersebut, peran Ali Moertopo bisa diibaratkan sebagai patih yang mendampingi raja.

Dikenal sebagai seorang aktivis, ahli strategi, dan politisi terkemuka, Ali Moertopo bukan hanya merupakan figur penting dalam badan intelijen, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam memodernisasi lembaga intelijen negara pasca-1965. Bersama Soedjono Hoemardhani, asisten pribadi Soeharto, Ali Moertopo turut berperan dalam memperkokoh akar kekuasaan Orde Baru, yang akhirnya mampu bertahan selama tiga dekade lebih.

Salah satu hasil karya mereka yang mencuat adalah pendirian Center of Strategic and International Studies (CSIS) pada tahun 1971. Lembaga think tank ini, dengan kredibilitasnya yang diakui secara internasional, memberikan sumbangan besar dalam membentuk arah kebijakan Orde Baru.

Riset-riset yang dihasilkan oleh CSIS menjadi panduan bagi banyak kalangan akademisi yang ingin memahami dinamika kebijakan pemerintahan pada masa tersebut.