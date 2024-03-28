Advertisement
INTERNATIONAL

Kepala Sekolah Mundur karena Masalah Pertikaian Hijab dan Ancaman Pembunuhan

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |07:43 WIB
Kepala Sekolah Mundur karena Masalah Pertikaian Hijab dan Ancaman Pembunuhan
Kepala sekolah mundur karena masalah pertikaian hijab dan ancaman pembunuhan (Foto: AFP)
PARIS - Kemarahan menyeruak di Prancis setelah kepala sekolah di sebuah sekolah di Paris mengundurkan diri karena khawatir akan nyawanya.

Kepala sekolah tersebut dikirimi ancaman pembunuhan setelah dia mendesak agar seorang gadis remaja melepas penutup kepala di dalam sekolah, sesuai dengan hukum Prancis.

Nama kepala sekolah itu belum dipublikasikan. Dua orang, yang tidak memiliki hubungan dengan sekolah tersebut, telah ditahan.

Ancaman kelompok Islam terhadap sekolah-sekolah Prancis ditanggapi dengan sangat serius sejak pembunuhan dua guru. Sebelumnya, Samuel Paty dipenggal di jalan pinggiran kota Paris pada tahun 2020 dan Dominique Bernard dibunuh di sekolahnya di Arras lima bulan lalu.

Kepala sekolah di Paris mengumumkan keputusannya melalui email yang dikirim pada Jumat (22/3/2024) kepada rekan-rekannya di Maurice Ravel Lycée di distrik ke-20 Paris.

“Saya akhirnya mengambil keputusan untuk berhenti dari tugas saya, karena khawatir akan keselamatan saya sendiri dan perusahaan,” terangnya.

“Saya pergi setelah tujuh tahun, kaya dan intens, menghabiskan waktu di sisi Anda, dan setelah 45 tahun dalam pendidikan publik,” lanjutnya. Dia juga berterima kasih kepada rekan-rekannya atas dukungan yang telah mereka tunjukkan kepadanya selama tiga minggu terakhir.

Dalam insiden yang terjadi pada tanggal 28 Februari, kepala sekolah mengatakan kepada tiga siswi bahwa mereka harus mematuhi hukum dengan melepas penutup kepala.

Dua orang menurutinya, namun yang ketiga tidak menurutinya dan terjadilah pertengkaran.

Pada hari-hari berikutnya, kepala sekolah menjadi sasaran ancaman pembunuhan di media sosial, yang dikirim oleh pihak sekolah ke hotline kementerian dalam negeri.

Polisi dikirim untuk berpatroli di sekitar sekolah, yang juga menerima kunjungan Menteri Pendidikan Nicole Belloubet.

