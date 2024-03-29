Mengapa Tol Cipali Sering Diberlakukan Sistem One Way Selama Mudik Lebaran? Ini Alasannya

JAKARTA - Mengapa tol Cipali sering diberlakukan sistem one way selama mudik lebaran? Ini alasannya. Apalagi jalan tol ini memiliki panjang 116,75 KM.

BACA JUGA: Tol Cipali Bakal Jadi Titik Bottle Neck di Puncak Arus Mudik Lebaran 2024

Jalan Tol Cipali terbentang dari Cikopo KM 72 sampai dengan Palimanan KM 188 dengan melewati 5 Kabupaten, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan berakhir di Kabupaten Cirebon.

Lantas mengapa tol Cipali sering diberlakukan sistem one way selama mudik lebaran? Ini alasannya yakni banyaknya kendaraan yang melintasi.

Untuk itu kepolisian sering memberlakukan kebijakan sistem satu arah (one way) maupun lawan arah atau contraflow di tol Cikampek – Palimanan (Cipali) untuk mengurai kemacetan menjelang dan pada puncak Arus Mudik Lebaran.

Sebagai informasi, Jalan Tol Cipali memiliki 6 Gerbang Tol, yaitu Gerbang Tol Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, Sumberjaya dan Palimanan dengan total jumlah gardu 44 unit. Jalan Tol Cipali memiliki 6 Interchange dan 99 unit jembatan.

Pada layanan lalu lintas, ASTRA Tol Cipali memiliki 12 unit Patroli, 12 unit Derek, dan 12 unit kendaraan Rescue.