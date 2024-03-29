Duka Pedagang Korban Kebakaran Pasar Cipunagara Subang, Rugi Puluhan Juta Rupiah

SUBANG - Usai mengalami kebakaran hebat pada Kamis 28 Maret 2024 malam tadi, pasar tradisional Cipunagara, Subang dipasangi garis polisi. Kondisi pasar terlihat hangus khususnya di bagian belakang lapak pedagang sembako yang ludes hampir rata dengan tanah.

Terlihat para pedagang berusaha mencari sisa-sisa barang dagangan mereka yang kebakaran. Namun, aksi tersebut terlihat sia-sia karena mereka tidak menemukan barang dagangannya yang selamat dari kebakaran.

Tarisem, pedagang sayuran dan sembako hanya bisa pasrah dan menahan kesedihan akibat lapak kiosnya ludes terbakar, padahal, ia baru belanja pada sore harinya. Ia mengaku rugi Rp50 juta lebih akibat kebakaran tersebut.

Hal serupa juga dialami Asep, pedagang ikan asin. Tidak ada barang dagangannya yang berhasil diselamatkan. Ia mengaku rugi Rp30 juta akibat musibah kebakaran tersebut.

Kebakaran Pasar Cipunagara ini menghanguskan 175 kios pedagang. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran.

Ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Pedagang hanya berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk modal.

(Arief Setyadi )