Gempa M4,8 Guncang Bawean, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Aktif

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan Magnitudo 4,8 kembali guncang Bawean, Gresik, Jawa Timur, Jumat, 29 Maret 2024 pukul 04:23:03 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 5.86 LS, 112.52 BT, atau tepatnya berlokasi di Laut pada 127 km Timur Laut Tuban Jatim pada kedalaman 10 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif di Laut Jawa," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Berdasarkan hasil pemodelan peta guncangan (shakemap), gempa bumi ini dirasakan di Bawean, Lamongan, Gresik, Tuban dengan skala intensitas II - III MMI (Bila siang hari dirasakan oleh orang banyak didalam rumah), Pati dan Rembang II MMI (Getaran dirasakan oleh beberaoa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

"Hingga saat ini, belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ujar Daryono.

Gempa bumi ini merupakan bagian rangkaian gempa bumi Laut Jawa M6,0 yang terjadi pada Jumat pukul 11:22:45 WIB. Hingga Jumat 29 Maret 2024 pukul 05.22 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 360 (Tiga ratus enam puluh ) aktivitas gempa bumi.

(Arief Setyadi )