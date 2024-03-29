Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gempa M4,8 Guncang Bawean, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Aktif

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |09:15 WIB
Gempa M4,8 Guncang Bawean, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Aktif
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan Magnitudo 4,8 kembali guncang Bawean, Gresik, Jawa Timur, Jumat, 29 Maret 2024 pukul 04:23:03 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 5.86 LS, 112.52 BT, atau tepatnya berlokasi di Laut pada 127 km Timur Laut Tuban Jatim pada kedalaman 10 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif di Laut Jawa," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Berdasarkan hasil pemodelan peta guncangan (shakemap), gempa bumi ini dirasakan di Bawean, Lamongan, Gresik, Tuban dengan skala intensitas II - III MMI (Bila siang hari dirasakan oleh orang banyak didalam rumah), Pati dan Rembang II MMI (Getaran dirasakan oleh beberaoa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

"Hingga saat ini, belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ujar Daryono.

Gempa bumi ini merupakan bagian rangkaian gempa bumi Laut Jawa M6,0 yang terjadi pada Jumat pukul 11:22:45 WIB. Hingga Jumat 29 Maret 2024 pukul 05.22 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 360 (Tiga ratus enam puluh ) aktivitas gempa bumi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Bawean BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174938/gempa-FqJt_large.jpg
Gempa Dangkal M5,2 di Pantai Barat Sumatera, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174666/gempa-1mrq_large.jpg
Gempa 4,0 Guncang Melonguane Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/340/3174650/gempa-Svy1_large.jpg
Gempa Guncang Kabupaten Gayolues Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174294/gempa-B3jC_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Mukomuko Bengkulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174198/gempa-srMZ_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Bolaang Mongondow Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/340/3174010/gempa-mgCa_large.jpg
166 Kali Gempa Susulan di Sumenep Membuat Ratusan Bangunan Rusak Parah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement