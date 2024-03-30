Advertisement
HOME NEWS JABAR

Libur Lebaran 2024, Polisi Bakal Rekayasa Lalin di Jalur Puncak Bogor

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |13:15 WIB
Libur Lebaran 2024, Polisi Bakal Rekayasa Lalin di Jalur Puncak Bogor
Jalur Puncak Bogor (Foto: Putra R)
BANDUNG - Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi salah satu destinasi wisata pavorit masyarakat saat libur lebaran.

Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, polisi bakal memberlakukan sejumlah rekayasa arus kendaraan, salah satunya aturan ganjil-genap.

Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat, AKBP Edwin Affandi mengatakan, jalur Puncak Bogor setelah hari raya Idul Fitri kerap menjadi titik yang harus dijadikan perhatian. Sebab, akan banyak wisatawan datang untuk berlibur.

"Setiap harinya pasca lebaran nanti akan ada peningkatan arus lalu lintas wisata menuju kawasan Puncak, maka akan diberlakukan genap ganjil di kawasan Puncak," ucap Edwin, Sabtu (30/3/2024).

Selain menerapkan ganjil genap, Polda Jabar juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas lainnya. Hal itu agar penumpukan kendaraan di jalur Puncak tidak terjadi seperti setelah lebaran di tahun-tahun lalu.

"Jalur Puncak akan diberlakukan rekayasa genap ganjil pada saat arus lalu lintas dalam kondisi padat tentunya. Dan ini harus ada pembatasan arus lalu lintas yang akan masuk ke wilayah Puncak," ujarnya.

Edwin menambahkan, Polda Jabar akan turut menerapkan rekayasa lalu lintas, satu arah ke arah Puncak di pagi hari dan satu arah di sore hari. Menurutnya, rekayasa itu akan mengurangi adanya penumpukan kendaraan.

"Namun, apabila situasi kawasan Puncak dalam kondisi misalnya urgensi ataupun dalam kondisi bencana dan sebagainya, maka penanganan arus lalu lintas di kawasan Puncak akan berbeda dengan penanganan arus lalu lintas di hari libur biasa," tandasnya.

