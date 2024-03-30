Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Heboh Penemuan Mayat Pria Kaki dan Tangan Terikat di Sungai Pasipatan OKUT

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |13:04 WIB
Heboh Penemuan Mayat Pria Kaki dan Tangan Terikat di Sungai Pasipatan OKUT
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

OKUT - Sesosok mayat dengan kaki dan tangan terikat ditemukan di areal Sungai Pasipatan. Penemuan mayat itu membuat heboh warga di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten OKU Timur.

Kapolres OKU Timur AKBP Dwi Agung Setyono melalui Kapolsek Cempaka AKP Aston Sinaga membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. Anggotanya sudah berada di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pengaman dan pemeriksaan.

BACA JUGA:

Penemuan Mayat Wanita Tanpa Kepala Gegerkan Warga Tangerang 

"Iya benar, saat ini mayat sudah tidak bisa dikenali, dan sudah dibawa ke RSUD Tulus Ayu,” kata Kapolsek Cempaka AKP Aston Sinaga SH saat dikonfirmasi, Sabtu  (30/03/2024).

Ditambahkan Aston posisi mayat ditemukan sudah membusuk. Dengan posisi mayat sudah belatungan kaki dan tangan terikat tali pelepah pisang kering

(Qur'anul Hidayat)

      
