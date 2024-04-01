Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perbandingan Kekuatan Militer Prancis vs Rusia

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |17:09 WIB
Perbandingan Kekuatan Militer Prancis vs Rusia
Perbandingan kekuatan militer Prancis dan Rusia (Foto: AFP)
PARIS - Rusia dan Prancis berada di ambang perang setelah militer di Paris mengatakan siap berperang untuk membela Ukraina. Kepala Staf Tentara Prancis, Jenderal Schill mengatakan kepada Le Monde bahwa pasukan Prancis sudah siap.

"Prancis dapat yakin, terlepas dari perkembangan situasi internasional: tentara mereka akan bereaksi," lanjutnya. Presiden Prancis, Emmanuel Macron dalam beberapa pekan terakhir telah berulang kali menolak mengesampingkan pengiriman pasukan Barat ke Ukraina untuk membantu Kiev melawan Moskow, yang ia gambarkan sebagai musuh Paris.

Menurut sumber lain, Prancis mengabaikan peringatan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) bahwa konfrontasi langsung antara Moskow dan NATO akan menjadi langkah menuju Perang Dunia III.

Prancis adalah anggota NATO yang mempunyai senjata nuklir terpenting. Kepala badan intelijen luar negeri Rusia (SVR), Sergei Naryshkin, mengatakan Prancis sedang mempersiapkan pasukannya untuk dikerahkan di Ukraina. Menurutnya, Paris sedang bersiap mengirimkan hingga 2.000 tentara ke Kiev.

"Tentara Prancis memang akan menjadi target prioritas yang sah untuk serangan angkatan bersenjata Rusia," kata Naryshkin.

Berikut perbandingan kekuatan militer Rusia dan Prancis dilansir berbagai sumber:

Rusia

Ranking kekuatan militer menduduki urutan ke 2 dari 145 negara, memiliki power indeks 0,0702

Personel militer tentara aktif 1.320.000, tentara cadangan 2.000.000 dan personel paramiliter 250.000

Memiliki total pesawat militer 4.255 meliputi pesawat tempur 809, pesawat serang khusus 730, pesawat angkut 453, pesawat latih 552, pesawat misi khusus 145, pesawat tanker 19. Selain itu memiliki total helikopter 1.547 meliputi helikopter serang 559

