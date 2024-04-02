Advertisement
Kedubes Iran di RI Kecam Keras Serangan Israel Terhadap Konsulat Iran di Suriah

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |15:54 WIB
Kedubes Iran di RI mengecam keras serangan Israel terhadap konsulat Iran di Suriah (Foto: Reuters)
JAKARTA - Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Islam Iran di Indonesia menyampaikan kecaman kerasnya atas serangan yang tidak beralasan dan melanggar hukum terhadap fasilitas konsulat Iran di Damaskus, Suriah yang dilakukan oleh pasukan Israel.

Tindakan mengerikan ini merupakan pelanggaran yang jelas dan serius terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961.

Menurut siaran pers yang diterima Okezone, Kedubes Iran berpendapat serangan terhadap misi diplomatik tidak hanya merusak keselamatan dan keamanan personel diplomatik, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kedaulatan dan non-intervensi yang merupakan landasan hubungan internasional dan diplomasi.

Komunitas internasional, bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), harus mengutuk pelanggaran ini dan mengambil langkah tegas untuk mengatasi dan memperbaiki pelanggaran ini.

“Sangat penting bagi pihak yang melakukan penyerangan untuk bertanggung jawab penuh atas tindakannya, yang secara terang-terangan telah mengabaikan norma dan konvensi yang mengatur interaksi antar negara secara damai dan beradab,” terang pernyataa itu.

Republik Islam Iran mempunyai hak yang tidak dapat dicabut untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya dan menjamin keamanan misi diplomatiknya di seluruh dunia.

