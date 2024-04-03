Kakak Beradik Kompak Rampok dan Bunuh Tetangga karena Terjerat Utang dan Biaya Nikah

MALANG - Jeratan utang dan kebutuhan biaya pernikahan, membuat dua kakak beradik di Malang kompak merampok hingga tewaskan korbannya.

Dua pelaku atas nama M. Wakhid Hasyim Afandi (29) dan adiknya M. Iqbal Faisal Amir (28) keduanya warga Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, kompak memiliki niat merampok rumah Esther Sri Purwaningsih, yang juga masih berstatus tetangga beda RW.

Wakapolres Malang Kompol Imam Mustolih menyatakan, usai kedua pelaku berhasil melumpuhkan korban dan kabur dari pintu samping. Mereka membawa kabur handphone dan dompet korban, berisikan uang tunai Rp700 ribu, serta sejumlah ATM.

"Motif dari berdasarkan pedalaman sementara yang sudah dilakukan oleh penyidik, adalah tersangka ini butuh uang, untuk biaya pernikahan sekaligus, untuk membayar tanggungan utang yang mereka miliki," ucap Imam Mustolih, saat rilis di Mapolres Malang, Kepanjen, pada Rabu pagi (3/4/2024).

Imam menambahkan, bila keduanya sudah memetakan lokasi kejadian, sehingga tahu jika di rumah korban dan sekitarnya itu sepi saat aktivitas salat tarawih.

"Para tersangka ini melakukan pencurian dengan kekerasan melihat pada situasi yang sepi," kata dia.

Di sisi lain Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat menjelaskan, jika utang sebesar Rp 5 juta yang dimiliki oleh Wakhid Hasyim, sementara adiknya Iqbal Faisal berencana hendak menikah dalam beberapa bulan ke depan, sehingga keduanya terhimpit kebutuhan uang.

"Hasil pemeriksaan yang bersangkutan memang perlu untuk pernikahannya, dan juga yang bersangkutan memiliki utang, tidak banyak sebesar 5 juta saja, untuk kebutuhan sehari-hari, yang mau menikah adiknya," ujar Gandha Syah Hidayat, mendampingi Wakapolres Malang.