Pria di Garut Dibacok Anggota Geng Motor Usai Sahur

GARUT - Seorang warga di Kabupaten Garut dibacok orang tak dikenal saat pulang sahur, Rabu (3/4/2024). Korban yang diketahui bernama Hendra (35), warga Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangpawitan, itu mengalami luka robek pada bagian kepala akibat sabetan senjata tajam.

Kerabat korban, Setiawan (27) menuturkan peristiwa pembacokan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman. Menurutnya korban dibacok sepulang sahur, sekira pukul 04.00 WIB.

"Sesudah sahur, korban berniat kembali ke tempatnya bekerja tak jauh dari warung nasi. Korban memang sedang bekerja sejak malam hari," tutur Setiawan.

Di sela-sela perjalanan kembali ke tempat bekerja, korban didatangi seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor.

"Saat hampir mendekat, pelaku meneriakan nama salah satu kelompok geng motor, lalu menyabetkan senjata tajam ke arah kepala korban. Pelaku langsung melarikan diri setelahnya," ujarnya.