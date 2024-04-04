Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menteri Israel Bantah Serangan Udara Sengaja Bunuh 7 Pekerja Bantuan Makanan di Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |13:04 WIB
Menteri Israel Bantah Serangan Udara Sengaja Bunuh 7 Pekerja Bantuan Makanan di Gaza
Menteri Israel bantah serangan udara sengaja bunuh pekerja bantuan makanan di Gaza (Foto: World Central Kitchen)
A
A
A

ISRAEL - Seorang menteri kabinet Israel membantah klaim jika pasukan Israel dengan sengaja membunuh tujuh pekerja bantuan badan amal World Central Kitchen (WCK) di Gaza.

Pendiri WCK José Andrés menuduh Israel menargetkan pekerjanya secara sistematis, mobil demi mobil.Namun Nir Barkat, anggota kabinet perang Israel, mengatakan kepada BBC News bahwa komentar Andrés adalah omong kosong.

Israel mengatakan serangan yang menewaskan para pekerja tersebut adalah sebuah kesalahan besar dan berjanji akan melakukan penyelidikan

Berbicara kepada Ketua Presenter BBC Caitríona Perry, Barkat mengatakan Israel sangat menyesal atas pembunuhan tujuh pekerja bantuan tersebut. Namun, sayangnya, dalam perang terjadi tembak-menembak.

Dia mengatakan langkah-langkah akan diambil untuk memastikan kejadian serupa tidak terjadi lagi. Namun kematian pekerja bantuan dan warga sipil adalah bagian dari perang.

Ketika ditanya secara khusus mengenai kekhawatiran Andrés bahwa pekerja bantuannya telah mencoba menghubungi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) selama serangan terpisah, dan bahwa mereka sengaja dijadikan sasaran, Barkat mengatakan: "Itu tidak masuk akal, saya minta maaf."

“Dengan segala hormat, tidak mungkin Israel menargetkan orang-orang yang datang untuk memberikan bantuan,” katanya.

Menurut WCK, konvoi bantuan tersebut diserang ketika meninggalkan gudang Deir al-Balah, di mana tim telah menurunkan lebih dari 100 ton bantuan makanan kemanusiaan yang dibawa ke Gaza melalui jalur maritim.

Konvoi tersebut terdiri dari tiga kendaraan, termasuk dua kendaraan lapis baja, yang dengan jelas menampilkan logo badan amal tersebut.

Kedua kendaraan tersebut berjarak sekitar 2,5 km (1,5 mil) dan ketiganya terkena serangan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172356/trump-news_large.jpg
Trump Janji ke Pemimpin Negara Arab Tidak Izinkan Israel Caplok Tepi Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement