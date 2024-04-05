Jamaah Aolia Panggang Gunungkidul Shalat Idul Fitri Hari Ini

PANGGANG - Puluhan Jamaah Aolia di Kapanewon Panggang Gunungkidul mengikuti Sholat Idul Fitri hari Jumat (5/4/2024) pagi hari ini. Mereka mendatangi masjid-masjid Aolia yang tersebar di sejumlah titik terutama di Kapanewon Panggang.

Di antaranya adalah warga Dusun Panggang III Kalurahan Giriharjo Kapanewon (Kecamatan) Panggang Gunungkidul mendatangi rumah Kyai Haji Ibnu Hajar Pranolo atau yang dikenal dengan sebutan Mbah Benu. Rumah pimpinan jamaah Aolia yang konon pengikutnya mencapai ribuan orang.

Terlihat jamaah tua muda, lelaki perempuan sejak pukul 06.00 WIB sudah mulai berdatangan. Sembari menenteng sajadah, mereka datang dengan jalan kaki ataupun dengan sepeda motor serta kendaraan roda 4 lainnya.

Jamaah Aolia di Gunung Kidul Sudah Jalani Puasa, Kemenag Ajak Umat Hormati Perbedaan

Gema takbir berkumandang melalui pengeras suara yang terpasang di masjid samping rumah utama Mbah Benu. Satu persatu jamaah mulai memadati kediaman Mbah Benu. Bahkan karena antusiasme yang tinggi, ada juga jamaah yang terpaksa Sholat Idul Fitri di emperan pinggir jalan.

Sejumlah petugas TNI/Polri berjaga mengamankan pelaksanaan Sholat Idul Fitri ini. Ada juga anggota Banser yang turut mengatur lalu lintas dan menyeberangkan para jamaah yang hendak melaksanakan Sholat Idul Fitri.

Tepat pukul 06.30 WIB, Ibadah Sholat Id dimulai diengan imam langsung oleh Mbah Benu. Dengan khususk para jamaah mengikuti Sholat Idul Fitri ini. Lalu mereka mencermati khutbah yang disampaikan oleh Mbah Benu,.

Menantu Mbah Benu, Daud mengungkapkan hari Jumat ini (5/4/2024) Jamaah Aolia memang sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mereka menggelar Sholat Ied terlebih dahulu dibanding dengan umat muslim lainnya. Semua itu berdasarkan keputusan dari Mbah Benu yang dipercaya mrmiliki kemampuan Laduni.