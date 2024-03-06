Jamaah Masjid Aolia Gunungkidul Gelar Sholat Tarawih Malam Ini, Besok Mulai Berpuasa

GUNUNGKIDUL - Jamaah Masjid Aolia di Kecamatan Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta menggelar Sholat Tarawih malam ini, Rabu (6/3/2024). Dengan begitu, 1 Ramadhan akan dimulai pada Kamis 7 Maret 2024.

Penetapan ini berdasarkan hitungan kalender mereka yang tetapkan 1 Ramadhan jatuh pada Kamis 7 Maret.

Pengasuh jamaah Aolia, Raden Ibnu Hajar Sholeh mengimbau seluruh warga untuk menghormati perbedaan yang ada dan mementingkan kerukunan antar umat beragama.

Sekilas tidak ada yang berbeda dari suasana Masjid Aolia yang yang berada di Kecamatan Panggang. Namun, apabila dicermati lebih mendalam, ternyata jamaah masjid ini sedang melaksanakan Sholat Tarawih.

Berbeda dengan penetapan pemerintah yang belum menetapkan awal bulan Ramadhan, ribuan jamaah Masjid Aolia yang tersebar di sejumlah wilayah Gunungkidul ini sudah menjalankan ibadah Sholat Tarawih perdana pada malam ini.

Sehingga mereka akan mulai berpuasa Ramadhan esok hari, Kamis 7 Maret. Ribuan jamaah yang tersebar di sejumlah masjid di Gunungkidul sudah melakukan Sholat Tarawih sejak pukul 19.45 WIB.

Sholat sendiri dilakukan jamaah dengan khusyuk dan penuh kekhidmatan.