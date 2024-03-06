Ngeluh Sakit, Penjual Bakso di Pandeglang Ditemukan Tewas Tergantung

PANDEGLANG - Seorang pria berinisial A (28) warga Wonogiri, Jawa Tengah ditemukan gantung diri di sebuah kos-kosan, di Kampung Kadutunggul, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Rabu (6/3/2024).

Pria yang diketahui seorang penjual bakso itu ditemukan tergantung di kamar mandi pukul 16.00 WIB oleh warga sekitar. Dia ditemukan pertama kali oleh Kevin Pratama (24) karyawan barbershop yang berada persis disamping kos-kosan korban.

Awalnya, Kevin merasa curiga karena sedari pagi kios bakso milik korban tak kunjung buka. "Sebelumnya masih terlihat tadi malam, korban masih makan malam dengan karyawan," kata saksi mata, Kevin, kepada awak media.

Sebelum tewas, menurut Kevin, korban memang mengeluh sedang sakit. Korban juga terlihat sering melamun. "Diduga permasalahan keluarga dan ekonomi. Keluarganya berada di daerah Wonogiri, Jawa Tengah," ujarnya.

Sementara Kasatreskrim Polres Pandeglang, AKP Zhia UI Archam membenarkan adanya peristiwa gantung diri di sebuah kos-kosan di bilangan Cigadung.

"Betul mas, Polsek Cadasari yang turun," kata Zhia.

(Awaludin)